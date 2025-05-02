  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Seda Bakan hayat vereceği Müjde Ar ile buluştu!

Seda Bakan hayat vereceği Müjde Ar ile buluştu! İşte detaylar...

Seda Bakan hayat vereceği Müjde Ar ile buluştu!

Türk sinemasının efsane ismi Adile Naşit'in hayatı film oluyor.

Seda Bakan hayat vereceği Müjde Ar ile buluştu!
Seda Bakan, Adile filminde Müjde Ar'a hayat verecek.

 Seda Bakan hayat vereceği Müjde Ar ile buluştu!

Oyuncu, provalarda Müjde Ar ile buluştu.

Seda Bakan hayat vereceği Müjde Ar ile buluştu!
Bakan, o anları Instagram'dan paylaştı.

Seda Bakan hayat vereceği Müjde Ar ile buluştu!
Oyuncu, "Müjde Ar olmak. Heyecan, korku, merak ve mucize" notunu düştü.

Seda Bakan hayat vereceği Müjde Ar ile buluştu!
Bakani provalara kızları Ela ile Leyla'yı da götürdü.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Derya Pınar Ak'tan Prens açıklaması!
  Magazin

Derya Pınar Ak'tan Prens açıklaması!

Aysu Baçeoğlu sektöre geri döndü
  Magazin

Aysu Baçeoğlu sektöre geri döndü

Tamer Gürsoy'dan duygu yüklü bir Sezen Aksu şarkısı
  Magazin

Tamer Gürsoy'dan duygu yüklü bir Sezen Aksu şarkısı

Aile Hekimliği çalışanlarından 1 Mayıs mesajı!
  Güncel

Aile Hekimliği çalışanlarından 1 Mayıs mesajı!

Tembellikle ilgili sürekli sosyal medyada konuşulan Teoman'dan itiraf!
  Magazin

Tembellikle ilgili sürekli sosyal medyada konuşulan Teoman'dan itiraf!

Lucas Torreira'nın sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı!
  Magazin

Lucas Torreira'nın sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı!