 Seda Bakan hayat vereceği Müjde Ar ile buluştu!

Türk sinemasının efsane ismi Adile Naşit'in hayatı film oluyor.



Seda Bakan, Adile filminde Müjde Ar'a hayat verecek.

Oyuncu, provalarda Müjde Ar ile buluştu.



Bakan, o anları Instagram'dan paylaştı.



Oyuncu, "Müjde Ar olmak. Heyecan, korku, merak ve mucize" notunu düştü.



Bakani provalara kızları Ela ile Leyla'yı da götürdü.

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