 Sarp Bozkurt'tan Enis Arıkan itirafı!

Oyuncu Sarp Bozkurt Haber Global'de Ferit Ömeroğlu'nun "Olduğu Gibi" programına katıldı.

Bugüne kadar kaç kişiyle öpüştün sorusuna düşünüp "6 kere" yanıtını veren Bozkurt açtığı zarfta, "kiminle öpüşme sahnesi çekmek isterdin?" yazan soruya "Banu Alkan'la öpüşme sahnesi çekmek isterdim" dedi.



ENİS ARIKAN'I ÇOK FAZLA İZLEMEDİĞİM İÇİN SEÇMEDİM

Oyuncu Sarp Bozkurt ayrıca "Senden daha oyuncu ismi duyduğunda tepki ver" akımına katıldı. Burak Özçivit, Akın Akınözü, Feyyaz Yiğit, Mert Ramazan Demir, İlker Kaleli, Rıza Kocaoğlu gibi isimleri pas geçti. Enis Arıkan ile ilgili de sessiz kalma sebebine, "Enis Arıkan'ı tiyatroda izlemiştim. İnanılmaz mükemmel bir oyuncu ama sonrasında çok fazla izlemediğim için, denk gelmediğim için seçmedim" dedi. Ferit Ömeroğlu'nun "Enis Arıkan'ın aktif ve çok büyük proje üretiyor olsaydı karşıma çıkardı" demek istedin galiba cevabına ise, "Evet" yanıtını verdi.

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