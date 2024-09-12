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Sandro Sonbahar/Kış 2024 erkek koleksiyonu

Sandro 2024 Sonbahar/Kış Koleksiyonu, dokuları ustaca harmanlayarak lüksü ve sofistike şıklığı bir araya getiriyor. Yüksek kaliteli materyallerle işlenmiş zarif bir yelek, konyak rengi deriden özenle tasarlanmış bir kaban, bol paça pantolonlar ve geniş kesim termal birleşimli denimler, modern bir dokunuşla etkileyici bir görünüm sunuyor.

Sandro Sonbahar/Kış 2024 erkek koleksiyonu

Koleksiyon, SANDRO’nun klasik renk paleti siyah, lacivert, kahverengi ve gri tonlarını modern bir perspektif ile sunuyor. Kesimlerde ve desenlerde sadeliği vurgulayan tasarımlar, materyallerin ve kesimlerin akışkanlığına titizlikle odaklanıyor. 

Sonbahar-Kış 2024 sezonu, SANDRO erkeğinin kendine güvenen, özgün ve etkileyici tarzını mükemmel bir şekilde yansıtıyor. 

SANDRO erkeği, sadece temel parçalarla yetinmeyip stil ve tutumuyla da fark yaratıyor. Giyinme ve kombinleme biçimi, spontane ve doğaçlama bir zarafet taşıyor. 

 

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