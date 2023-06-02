Samsung Nükhet Duru’nun eşsiz sahne performansıyla 2023 model televizyonlarını İzmir’de tanıttı

Samsung Electronics Türkiye, aralarında İzmir iş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin de yer aldığı bir etkinlikle 2023 Model Neo QLED 8K ve QD-OLED televizyonlarını tanıttı. Bilsev Group Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bilsev’in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte Samsung Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy Nükhet Duru’nun moderatörlüğü eşliğinde son teknoloji televizyon ürünleriyle ilgili detayları misafirlerle paylaştı.

Ürünlerin deneyimlenmesine olanak tanıyan deneyim alanına da ev sahipliği yapan etkinlik, 2023 model televizyon grubunun tanıtımının ardından Nükhet Duru’nun canlı performansıyla misafirlere keyifli anlar yaşattı.

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