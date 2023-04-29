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Nükhet Duru mahkemeye koştu

Nükhet Duru, Aç Gözünü Adamım albümündeki 11 eserin izinsiz ve hukuka aykırı şekilde dijital mecralarda kullanıldığını iddia ederek, dava açtı. İşte detaylar...

Nükhet Duru mahkemeye koştu

 

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Nükhet Duru, Aç Gözünü Adamım albümündeki 11 eserin izinsiz ve hukuka aykırı şekilde dijital mecralarda kullanıldığını iddia ederek Esen Elektronik şirketine dava açtı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde, avukatları Levent Polat ve Ergin Akçay aracılığıyla Dava açan Duru'nun dilekçesine göre; Esen Elektronik sanatçının şarkılarını dijital müzik platformlarında umuma iletti.

Nükhet Duru mahkemeye koştu

Duru’nun müzik eserleri üzerinde 'sanatçı' sıfatıyla mali ve manevi hak sahibi olduğunu belirten avukatları, "Müvekkilin eserleri üzerine yapılan tecavüzün tespitini istiyoruz. İzinsiz kullanımın durdurulmasını önlenmesini talep ediyoruz" dedi.

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