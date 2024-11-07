Salih Değer’den yürekleri titreten şarkı

Yapımcılığını City NG Company' nin üstlendiği proje de, Ozan Sarıboğa imzasını taşıyan düzenleme ve mastering işlemleri, parçanın sade ama bir o kadar da güçlü yapısını ortaya çıkarıyor. “Miras”, melankolik bir ruh hali yaratırken aynı zamanda içinde barındırdığı umut dolu mesajlarıyla dinleyicilere ilham vermeyi hedefliyor.



Salih Değer’in bu yeni akustik eseri, sanatçının kariyerinde yeni bir dönüm noktası olma yolunda ilerlerken, şimdiden müzik listelerinde dikkat çekiyor. “Miras”, tüm dijital platformlarda yayında, müzikseverleri duygusal bir yolculuğa davet ediyor!

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