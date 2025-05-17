 Sahne aldığı mekanda protesto edilen Linet gözyaşlarını tutamayarak yardım istedi!

Linet gözyaşlarını tutamayarak yardım istedi! İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet, İstanbul'da sahne alacağı mekanda protesto edildi.



İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken şarkıcının, İstanbul'daki bir mekanda sahne alması tepkiye yol açtı.



Bazı kişiler Linet'i protesto etti.



Kuliste korku dolu anlarını paylaşan şarkıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yardım isteyerek, "Can güvenliğim yok" diyerek, gözyaşlarına hakim olamadı.

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