  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Sahne aldığı mekanda protesto edilen Linet gözyaşlarını tutamayarak yardım istedi!

Sahne aldığı mekanda protesto edilen Linet gözyaşlarını tutamayarak yardım istedi! İşte detaylar...

Sahne aldığı mekanda protesto edilen Linet gözyaşlarını tutamayarak yardım istedi!

Linet gözyaşlarını tutamayarak yardım istedi! İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet, İstanbul'da sahne alacağı mekanda protesto edildi.

 Sahne aldığı mekanda protesto edilen Linet gözyaşlarını tutamayarak yardım istedi!


İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken şarkıcının, İstanbul'daki bir mekanda sahne alması tepkiye yol açtı.

Sahne aldığı mekanda protesto edilen Linet gözyaşlarını tutamayarak yardım istedi!
Bazı kişiler Linet'i protesto etti.

 Sahne aldığı mekanda protesto edilen Linet gözyaşlarını tutamayarak yardım istedi!
Kuliste korku dolu anlarını paylaşan şarkıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yardım isteyerek, "Can güvenliğim yok" diyerek, gözyaşlarına hakim olamadı. 

Sahne aldığı mekanda protesto edilen Linet gözyaşlarını tutamayarak yardım istedi!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Linet'in sahne alamadığı mekandan açıklama geldi!
  Magazin

Linet'in sahne alamadığı mekandan açıklama geldi!

Linet sahne alacağı mekanın önünde protesto edildi!
  Magazin

Linet sahne alacağı mekanın önünde protesto edildi!

Merve Dinçkol ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Feyyaz Şerifoğlu, düğün için bilgiler verdi ve kararsız kaldığı konuyu açıkladı!
  Magazin

Merve Dinçkol ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Feyyaz Şerifoğlu, düğün için bilgiler verdi ve kararsız kaldığı konuyu açıkladı!

Umut Kaplan'dan yaz bombası
  Magazin

Umut Kaplan'dan yaz bombası

Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir Nişantaşı'na korumalarla gitti!
  Magazin

Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir Nişantaşı'na korumalarla gitti!

Pelin Karahan'ın AVM kombini!
  Magazin

Pelin Karahan'ın AVM kombini!