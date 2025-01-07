 Sadri Alışık 100'üncü yaşında beyazperdede yaşayacak!

Türk sinema ve tiyatrosunun efsane ismi Sadri Alışık'ın hayatı film oluyor. Ölümsüz sanatçının kahkaha ve hüznü bir arada barındıran yaşamını konu alan film, Alışık'ın doğumun 100. yılı olan 2025'te vizyona girecek. Yapımcılığını Sev Yapım’ın, yaratıcı yapımcılığını Sadri Alışık Kültür Merkezi'nin (SAKM) üstlendiği Sadri Alışık filminin yönetmen koltuğunda aynı zamanda filmin senaryosu da kendisine ait olan Özer Feyzioğlu oturacak. Filmde, Sadri Alışık’ın Türk sinema ve tiyatrosuna kattığı değer, büyük aşkı Çolpan İlhan ve oğlu Kerem Alışık’la olan ilişkisinin yanı sıra sanat ve özel hayatındaki tüm bilinmeyen yönleri de beyazperdeye aktarılacak.

Bu özel proje, 2025 yılında Sadri Alışık’ın doğumunun 100. yılına denk gelmesiyle ayrı bir anlam kazanıyor. Çekimlerine yaz aylarında başlanacak film için titiz bir hazırlık süreci devam ederken, filmin kadrosunda yer alması planlanan isimler ile de yakında görüşülmeye başlanacak. Sadri Alışık (Kahkaha ve Hüzün) filmi sinemanın ölümsüz ismini hayranlarıyla bir kez daha buluştururken yeni nesillere de 30 yıl önce aramızdan ayrılan Sadri Alışık’ın renkli ve etkili dünyasını anlatacak. Film aynı zamanda Türk sinemasının mihenk taşı Yeşilçam’ı kuran, yaşatan isimlere de bir saygı geçidi olacak.

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