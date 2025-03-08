Sadece 6 adımda daha zinde bir Ramazan

Ramazan ayı tüm bereketiyle sofralarıma geldi. Bu özel ayda en çok dikkat edilmesi gereken nokta ise beslenme... İftar ve sahur saatlerinde kontrollü bir şekilde nasıl beslenileceği konusu, oruç tutanların zihninde soru işaretleri yaratabiliyor. Estetik ve sağlık denilince akla ilk gelen isim olan Esteworld’den Uzman Diyetisyen Nihan Feray Çoruh, oruç tutanların Ramazan ayını daha zinde ve formda geçirebilmesi için önerilerini paylaştı.

Bu 6 adıma dikkat!

Ramazan ayında yemeklere bir anda yüklenmemek ve özellikle sıvı alımına dikkat etmek büyük önem taşıyor. Bu nedenle bu 6 püf noktasına dikkat etmek gerekiyor.

İftara mutlaka çorba ile başlayın.

Günde en az 2 litre su için, vücudunuzu susuz bırakmayın.

İftarda çorbayla ana yemek arasında 10 dakika ara verin.

Mide problemleri yaratmaması için gazlı içecekler tüketmeyin.

Mide sorunlarını engellemek için kızartma, kavurma gibi işlemlerden geçmiş yemeklerden ve gazlı içeceklerden kaçının.

İftardan sonra şerbetli tatlı yerine 1 porsiyon meyve veya az şekerli sütlü tatlı tercih edin.

Ramazan ayında bu 5 besini sofranızdan eksik etmeyin

Ramazan ayında olmazsa olmaz besinlerimizden ilki yumurta. Yüksek proteinin yanında vücut için gerekli tüm vitamin, mineral ve aminoasitleri içeren yumurtada sağlık açısından gerekli olan doymamış yağ asit oranları da oldukça yüksek. Ayrıca yumurta tüketmek günü daha tok geçirmenizi de sağlıyor.

Enerji kazanmaya yardımcı olmak için ise hurmadan destek alabilirsiniz. Ramazan’ın vazgeçilmezlerinden hurma sadece iftar için değil sahur için de oldukça değerli bir besindir. Sahurda tüketilecek 3 adet hurma vücuda gün boyunca gerekli olan enerjiyi ve vitamini sağlarken hem de tokluk hissi verecektir. İftarda düşen kan şekerinin dengelenmesi için 2-3 adet tüketebilirsiniz.

Yeşil elma ise kan şekerini dengeleyici bir yapısı olduğundan, içerdiği vitamin ve mineraller ile uzun süreli açlıkta hücrelerin yenilenmesine yardımcı olacaktır. 1 orta boy yeşil elma üzerine ekleyeceğimiz 1 çay kaşığı tarçın, tokluk hissinin uzun süreli olmasında fayda sağlayacaktır.

Sahurda ceviz ile hücrelerinizi de besleyin

Sağlıklı bir Ramazan için her besin grubundan yeterli ve dengeli tüketim yapılması gerekir. Ceviz, içerdiği sağlıklı yağlar (omega 3 yağ asitleri) ile uzun süre tokluk hissi yaratacaktır. Sahurda 2-3 adet tüketilen ceviz, günün daha kolay geçmesine ve vücudun hücresel işlevlerinin düzgün devam etmesine yardımcı olur.

Kremasız olarak hazırlanan mercimek ya da ezogelin çorbaları da içerdiği tahıl türevleri nedeni ile sahurdan iftara kadar geçen sürede tok kalmanıza destek olur. 1 kase çorba ayrıca vücudun sıvı ihtiyacının karşılamasında da oldukça etkili bir besindir.

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