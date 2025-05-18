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Saçını sarıya boyatan Funda Arar oğlunun ilk tepkisini anlattı!

Saçını sarıya boyatan Funda Arar oğlunun ilk tepkisini anlattı! İşte detaylar...

Saçını sarıya boyatan Funda Arar oğlunun ilk tepkisini anlattı!

Türk müziğünüm güçlü sesi Funda Arar geçtiğimiz akşam Kıbrıs Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı.

 Saçını sarıya boyatan Funda Arar oğlunun ilk tepkisini anlattı!

Konser öncesi basın mensuplarıyla biraraya gelen Arar, yeni imajıyla ilk kez Kıbrıs'taydı. "Kıbrıs beni ilk kez böyle görecek. Uzun zamandır bir değişiklik yapmak istiyordum. Daha önce hiç bu kadar radikal bir şekilde sarartmamıştım" dedi.

 Saçını sarıya boyatan Funda Arar oğlunun ilk tepkisini anlattı!

İLK GÖRDÜĞÜNDE AĞLADI
Sarı saçlarına alıştığını belirten Arar, "Aras ilk gördüğünde ağladı. Bana "Sen annem değil misin?" dedi. Makyajı da hiç sevmez. Doğallıktan yanadır. Şimdi yavaş yavaş alışmaya başladı. Ben de ona uygun bir dille açıkladım" dedi.

 Saçını sarıya boyatan Funda Arar oğlunun ilk tepkisini anlattı!

YENİ ŞARKI YOLDA!
Yeni şarkısının müjdesini veren Arar, "Amo ile düet yaptığımız şarkı, yakında çıkacak" dedi.

 Saçını sarıya boyatan Funda Arar oğlunun ilk tepkisini anlattı!

5 GÜNLÜK TATİL PLANI!
Yaz planları kendisine sorulan Arar, "İlk planımız Haziran sonu ile ilgili. Heyecanla bekliyoruz. Haziran ayı yine konserlerle dolu olacak. Menajerim Can Talanioğlu'na, bize 5 gün ayırmasını söyledim. Eşimiz dostumuzla kısa bir tatil yapacağız" dedi.

 Saçını sarıya boyatan Funda Arar oğlunun ilk tepkisini anlattı!

YEMEK YEMEK KISMET OLMADI
Geçtiğimiz ay kaybettiğimiz Volkan Konak'la olan dostluğu ve Trabzon'da mezarını ziyaret etmesi kendisine hatırlatılan Arar, "Onunla aynı okuldan mezunduk ve çok yakındık. Mezuniyeti benden eskidir ama okulla ilgili çok sohbet ederdik. Beni her gördüğünde "Bir yemek yap da beraber yiyelim." derdi. Kısmet olmadı. Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Hala inanamıyorum. Mekanı Cennet olsun" dedi.

 Saçını sarıya boyatan Funda Arar oğlunun ilk tepkisini anlattı!

Röportaj sonrası sahneye çıkan Arar, Songül Sarpbaş imzalı sahne kıyafetle seyirciden tam not aldı.

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