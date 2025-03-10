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Saç boyası nedeniyle yüzü yanan Yıldız Tilbe sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

Saç boyası nedeniyle yüzü yanan Yıldız Tilbe sağlık durumu hakkında bilgi verdi! İşte detaylar...

Saç boyası nedeniyle yüzü yanan Yıldız Tilbe sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

 

Yıldız Tilbe, bir ay önce saç boyası nedeniyle yüzünün yandığını açıklamıştı.

Saç boyası nedeniyle yüzü yanan Yıldız Tilbe sağlık durumu hakkında bilgi verdi!
Şarkıcı, "Saçımı boyadıktan sonra yüzümde yanıklar oluştu" açıklamasını yapmıştı.

Saç boyası nedeniyle yüzü yanan Yıldız Tilbe sağlık durumu hakkında bilgi verdi!
Tilbe, "Yüzüm geçti sayılır. İnşallah" yazarak, bilgi verdi.

Saç boyası nedeniyle yüzü yanan Yıldız Tilbe sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

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