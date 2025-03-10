Yıldız Tilbe, bir ay önce saç boyası nedeniyle yüzünün yandığını açıklamıştı.



Şarkıcı, "Saçımı boyadıktan sonra yüzümde yanıklar oluştu" açıklamasını yapmıştı.



Tilbe, "Yüzüm geçti sayılır. İnşallah" yazarak, bilgi verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.