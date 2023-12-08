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Saba Tümer ve Derya Uluğ zirveye çıkıyorlar

Önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan “4. Uluslararası Zirve Ödülleri”nin isimleri belli olmaya başladı.

Saba Tümer ve Derya Uluğ zirveye çıkıyorlar

Ödül törenini bu yıl sunacak olan kadın isim Saba Tümer oldu. Tayyar Işıksaçan ile birlikte gecenin sunuculuğunu üstlenen ünlü sunucu o gece giyeceği kıyafetinin sürpriz olacağını söyledi. Cahide Palazzo’da düzenlenecek gecenin konser sanatçısı ise Derya Uluğ olacak.

Saba Tümer ve Derya Uluğ zirveye çıkıyorlar

 

Pars International Medya tarafından düzenlenecek ve ev sahipliğini Kurban Akar ile Oğuz Ünal Kalafat’ın üstlendiği “4. Uluslararası Zirve Ödülleri”nde ödül alacak olanlar sosyal medya üzerinden düzenlenecek halk oylaması ile belirlenecek.  Cahide Palazzo’nun dans ekibinin şovları ile renklenecek gecede yurt içinden ve yurt dışından katılacak olanları çeşitli sürprizlerin beklediği belirtildi.

Saba Tümer ve Derya Uluğ zirveye çıkıyorlar

Gecenin ev sahipleri olan Kurban Akar ile Oğuz Ünal Kalafat birlikte yaptıkları açıklamada “Geçmiş yıllarda Hande Yener, Gülben Ergen, Serdar ortaç ve Gülşen gibi zirvedeki en özel isimlerle sahnemizi renklendirdik. Bu yıl ki isim ise müzik listelerinde adından çok söz ettiren Derya Uluğ olacak ve çok özel bir konser verecek” dediler.

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