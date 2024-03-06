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Rüya Ersavcı "İstemiyorum" isimli teklisiyle dinleyicisine kadın hakları için sesleniyor

90'lı yıllarda "İstemiyorum Baba" adlı şarkısıyla müzik sektörüne damgasını vuran Rüya Ersavcı, şimdi ise güçlü bir mesaj içeren yeni teklisi "İstemiyorum" ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sanatçının bu önemli çalışması, kadın haklarına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyduğu derin bağlılığı yansıtıyor.

Rüya Ersavcı "İstemiyorum" isimli teklisiyle dinleyicisine kadın hakları için sesleniyor

Rüya Ersavcı'nın "İstemiyorum" adlı teklisinin söz ve müziği Sezgin İnceel’e ait. Şarkının aranje, miks ve mastering işlemleri ise müzik yapımcısı Altay Ekren tarafından gerçekleştirildi. Ersavcı, bu güçlü eserinde kadın haklarına dair önemli mesajlar vererek, toplumun kadına yönelik ürettiği stereotiplere karşı dik bir duruş sergiliyor. Şarkı, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine katkıda bulunmanın yanı sıra, kadınların maruz kaldığı zorluklara dikkat Çekerek kadınlar için farkındalık projesine imza attı. 

Rüya Ersavcı "İstemiyorum" isimli teklisiyle dinleyicisine kadın hakları için sesleniyor

"Kadınlarla başlar hayat" sloganıyla başlayan şarkının sözlerinde, kadınların sıkça karşılaştığı bastırılma ve susturulma gibi zorluklara karşı direnişinin ifadesi bulunuyor. Ersavcı, müziğiyle sadece bir sanatçı olmanın ötesine geçerek toplumsal bir sorumluluk üstleniyor. 

Rüya Ersavcı "İstemiyorum" isimli teklisiyle dinleyicisine kadın hakları için sesleniyor

Rüya Ersavcı, "İstemiyorum" adlı tekli ile sadece müzik dünyasında değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol alarak kadın hakları mücadelesine destek olmayı hedefliyor. Ersavcı'nın bu güçlü duruşu, müzikseverleri sadece melodisiyle değil, aynı zamanda içerdiği anlamlı mesajlarla da etkilemeye devam ediyor. 

Rüya Ersavcı "İstemiyorum" isimli teklisiyle dinleyicisine kadın hakları için sesleniyor

"İstemiyorum" 8 Mart’ta tüm dijital platformlarda!

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