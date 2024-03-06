Rüya Ersavcı'nın "İstemiyorum" adlı teklisinin söz ve müziği Sezgin İnceel’e ait. Şarkının aranje, miks ve mastering işlemleri ise müzik yapımcısı Altay Ekren tarafından gerçekleştirildi. Ersavcı, bu güçlü eserinde kadın haklarına dair önemli mesajlar vererek, toplumun kadına yönelik ürettiği stereotiplere karşı dik bir duruş sergiliyor. Şarkı, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine katkıda bulunmanın yanı sıra, kadınların maruz kaldığı zorluklara dikkat Çekerek kadınlar için farkındalık projesine imza attı.

"Kadınlarla başlar hayat" sloganıyla başlayan şarkının sözlerinde, kadınların sıkça karşılaştığı bastırılma ve susturulma gibi zorluklara karşı direnişinin ifadesi bulunuyor. Ersavcı, müziğiyle sadece bir sanatçı olmanın ötesine geçerek toplumsal bir sorumluluk üstleniyor.

Rüya Ersavcı, "İstemiyorum" adlı tekli ile sadece müzik dünyasında değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol alarak kadın hakları mücadelesine destek olmayı hedefliyor. Ersavcı'nın bu güçlü duruşu, müzikseverleri sadece melodisiyle değil, aynı zamanda içerdiği anlamlı mesajlarla da etkilemeye devam ediyor.

"İstemiyorum" 8 Mart’ta tüm dijital platformlarda!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.