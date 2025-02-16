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Rober Hatemo'nun kaybettiği arazinin maddi değeri dudak uçuklattı!

Rober Hatemo'nun kaybettiği arazinin maddi değeri dudak uçuklattı! İşte detaylar...

Rober Hatemo'nun kaybettiği arazinin maddi değeri dudak uçuklattı!

Şarkıcı Rober Hatemo, Kıbrıs Lord's Palace Hotel’de sahne aldı.

 Rober Hatemo'nun kaybettiği arazinin maddi değeri dudak uçuklattı!

Sahne sonrası soruları yanıtlayan şarkıcı, "Çok güzel bir gece oldu. Ben burada ilk defa sahne aldım. Sevgililer Günü'nü kutladık. Seyircide güzeldi. Dans ettik, hüzünlendik, eğlendik" dedi.

Rober Hatemo'nun kaybettiği arazinin maddi değeri dudak uçuklattı!

100 MİLYON LİRA DEĞERİNDE ARAZİ KAYBETTİM
Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda pişmanlıklarını dile getiren sanatçı, "Maddi çok kaybım oldu. 2002 yılında Alaçatı'da iki dönümlük çok büyük bir arazi kaybettim. Maddi değeri bugün o arazinin 100 milyonun üstündeydi. Para kazandım.

 Rober Hatemo'nun kaybettiği arazinin maddi değeri dudak uçuklattı!

Büyük yatırımlar yaptım ama bu arazi kadar büyük bir yatırımım olmadı. Bir de arabayla ilgili bir kaybım vardı onu söylemiştim. Canım sağ olsun.

 

Rober Hatemo'nun kaybettiği arazinin maddi değeri dudak uçuklattı!
Bugün hiç çalışmasam yine kendimi geçindirecek kadar param var" diye konuştu.

 Rober Hatemo'nun kaybettiği arazinin maddi değeri dudak uçuklattı!

Son dönemde çıkan şarkılarla ilgili yorumlarını da dile getiren Hatemo, "Siz görevinizi yapıyorsunuz. Soru soruyorsunuz. Ben de cevap verme hakkımı kullanıyorum. Sapla samanı birbirine karıştırmamak lazım.

 Rober Hatemo'nun kaybettiği arazinin maddi değeri dudak uçuklattı!

Bana göre pornografik bir şey olmuş hatta sözel porno" şeklinde konuştu.

 

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