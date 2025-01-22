  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Rihanna Messika mücevherleri ile Instagram’da

Messika, çağdaş şıklık ve cesur yaratıcılığın simgesi Rihanna tarafından bir kez daha tercih edildi.

Rihanna Messika mücevherleri ile Instagram’da

 

Global ikon, Fenty Beauty’nin Instagram hesabında paylaşılan bir gönderide Messika tasarımlarıyla poz verdi. 

Rihanna Messika mücevherleri ile Instagram’da

Toi & Moi Ritzy ve Divine Enigma yüksek mücevher yüzüklerini My Twin Trilogy yüzükle birleştiren Rihanna, muhteşem bir görünüm sergiledi. 

Rihanna Messika mücevherleri ile Instagram’da

Messika mücevherlerini; resmi satış noktaları Quadran İstinye Park, Quadran Galataport, Quadran İzmir İstinye Park ve Quadran Land of Legends Antalya butiklerinden ya da quadran.com.tr web sitesi üzerinden uluslararası garanti belgesi ile satın alabilirsiniz.

Rihanna Messika mücevherleri ile Instagram’da

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Bolu'daki yangında 66 can kaybı
  Gündem

Bolu'daki yangında 66 can kaybı

Samar Dadgar'ın paylaşımı olay yarattı! Özcan Deniz, çocuğunun annesi Feyza Aktan'ı aldattı mı?
  Magazin

Samar Dadgar'ın paylaşımı olay yarattı! Özcan Deniz, çocuğunun annesi Feyza Aktan'ı aldattı mı?

Yıldız Tilbe takipçilerinin sorularını yanıtladı! Hayatının film olmasını istiyor mu?
  Magazin

Yıldız Tilbe takipçilerinin sorularını yanıtladı! Hayatının film olmasını istiyor mu?

Hacı Sabancı'nın çocuğu Uzay'ın bilinmeyenleri! Uzay'ın annesi Fatma D. ne iş yapıyor?
  Magazin

Hacı Sabancı'nın çocuğu Uzay'ın bilinmeyenleri! Uzay'ın annesi Fatma D. ne iş yapıyor?

Murat Başaran, Ferdi Tayfur'u unutmadı! Vefasızlıktan dert yandı!
  Magazin

Murat Başaran, Ferdi Tayfur'u unutmadı! Vefasızlıktan dert yandı!

Troya gösterisinde İstemi Betil'in sesi yankılandı
  Kültür - Sanat

Troya gösterisinde İstemi Betil'in sesi yankılandı