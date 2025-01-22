Rihanna Messika mücevherleri ile Instagram’da

Global ikon, Fenty Beauty’nin Instagram hesabında paylaşılan bir gönderide Messika tasarımlarıyla poz verdi.

Toi & Moi Ritzy ve Divine Enigma yüksek mücevher yüzüklerini My Twin Trilogy yüzükle birleştiren Rihanna, muhteşem bir görünüm sergiledi.

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