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Rafet El Roman emekli olacak mı? İşte cevabı!

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman emekli olacak mı? İşte detaylar...

Rafet El Roman emekli olacak mı? İşte cevabı!

Rafet El Roman, önceki akşam Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı.

 Rafet El Roman emekli olacak mı? İşte cevabı!

Kıbrıs'ı çok sevdiğinden bahseden şarkıcı, "Ben buraları çok severim, daha önce bu bölgeyi özellikle çok gezdim" şeklinde konuştu.

 Rafet El Roman emekli olacak mı? İşte cevabı!

Konser sonrası denize gireceğini söyleyen El Roman, "Denize yarın gireceğim ama bugün sahilde oturdum. Çok güzel söz yazdım, bir şarkı sözü. Tamamlamam gereken bir dörtlük vardı, en azından ona vesile oldu bu güzel sahil" dedi.

 Rafet El Roman emekli olacak mı? İşte cevabı!

Özel hayatıyla ilgili konuşan şarkıcı, "Aşkı seviyorum, duygu insanıyım. Aşk adamı sözlerini nereye koyabiliriz, nasıl bir tabir? İçeriği çok karışık aşk adamının. Duygu insanıyım, onu diyebilirim. Aşk biraz bana hayali gibi bir şey geliyor. İçini güzel sözlerle, güzel resimlerle süslerseniz gönlünüze hayatınıza hoş gelebilir. Gerçekler farklıdır. Müziklerde, filmlerde dinlediğiniz izlediğiniz aşkı gündelik hayatta yaşamak biraz zor" dedi. Kaç kere aşık oldunuz, sorusuna?," Ciddi anlamda 3 kere aşık oldum. Unutamadıklarımdan acısını çektiklerimden söz ediyorum" diye konuştu.

 Rafet El Roman emekli olacak mı? İşte cevabı!

İleriki yaşlarda Allah insanı aşktan korusun diyen şarkıcı, "60 yaşında sevdaya tutulmuş bir adamın halini hiç düşünmek istemiyorum. Perişan. Erken vefat edebilirsiniz aşka kapılırsanız" şeklinde konuştu.

Rafet El Roman emekli olacak mı? İşte cevabı!
Roman, "Emekli olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Klasik emeklilik değilde, işlerimiz biraz hafifleyince kendi kabuğunuza çekilmek daha rahat daha sakin daha havadar biraz daha kalabalıktan uzak. Burası neresi onu sormayın henüz karar veremedim. Ben son nefesime kadar sahnede olmak istiyorum" yanıtını verdi.

Rafet El Roman emekli olacak mı? İşte cevabı!
Hayatım film olması benim için çok uygun diyen Rafet El Roman," Adımı tam taşıyorum, benim hayatım gerçekten bir roman. Kimin oynamasını düşünmek lazım. Hayatımı canlandıracak kişinin isimsiz biri olması lazım" dedi.

Rafet El Roman emekli olacak mı? İşte cevabı!
Özel hayatının haber olmasıyla alakalı sorulara şarkıcı, "Eskiden çok rahatsız oluyordum. Benim en zor sıkıntılı dönemim 2001 ile 2003 yılıydı. Tuğba hanımdan ayrıldım, çocukların velayeti, mahkemeler. Orada psikolojim çok bozulmuştu, müziğe de uzun bir ara verdim. O dönemde magazin programlarından çok sıkılıyordum, televizyon izlemiyordum. Ben bunları duymak istemiyorum, diyordum. O dönem golf oynuyordum" dedi.

 Rafet El Roman emekli olacak mı? İşte cevabı!

Roman, "Hayatınız da biri var mı?" sorusuna, "Çok net söylüyorum, Yasemin hanım" diye cevapladı.

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