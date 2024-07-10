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Radikal karar! Ünlü oryantal Asena'nın yeni mesleği şaşırttı

8 yıl önce mutlu bir evlilik yaparak kendini nadasa çeken Asena, şarkıcılık hayalini yepyeni bir formatla gerçekleştirmek için adımını attı.

Radikal karar! Ünlü oryantal Asena'nın yeni mesleği şaşırttı

Sözü ve müziği Çağla Kurt’a, Almanya’da yapılan aranjesi Selçuk Şahin’e ait olan ‘Şeytan Tüyü’ isimli şarkıyla iddialı bir çıkış yapmaya hazırlanan Asena, klibi ile de müzikseverlere ters köşe yapacak.

Radikal karar! Ünlü oryantal Asena'nın yeni mesleği şaşırttı

Almanya’da başarılı bir iş hayatı sürdüren Asena eşinin de desteğini alıp, uzun zamandır hayalini kurduğu projesi için ilk adım olarak seslendirdiği şarkıya Ankara’da bulunan Sarnıç Fotoğraf Plato’sunda Halil Güzel’in yönetmenliğinde muhteşem bir klip çekti.

Radikal karar! Ünlü oryantal Asena'nın yeni mesleği şaşırttı

Dans ederken bıraktığı sahnelere bu kez sesiyle geri dönüş yapmaya hazırlanan Asena duygularını şöyle ifade etti; ‘En büyük hayalim bir gün sesimle dansımı evlendirmekti. Bu evlilikten doğan çocuğun adını da ‘Asena Show’ koymaktı. Şimdi bu hayalim için ilk adımı attım. Şarkımı ve klibimi sizlerin beğenisine sundum’

Kıbrıs ve Türki Devletleri başta olmak üzere yurt dışı ve yurt içinde sahne almaya hazırlanan Asena, 2 saatlik sahne showunu müzisyenleri ve dansçılarıyla birlikte büyük bir titizlikle tamamladı.

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