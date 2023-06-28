  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Atakan Özkaya ile Asena Girişken'den depremzede çocuklara bayram morali

Oyuncu sevgililer Atakan Özkaya ile Asena Girişken bayrama Hatay'da depremzede çocuklarla birlikte girdi

Atakan Özkaya ile Asena Girişken'den depremzede çocuklara bayram morali

Atv'de yayınlanan Kardeşlerim dizisinin Sarp'ı Atakan Özkaya ile Aldatmak dizisinin Yeşim'i Asena Girişken bayram tatiline deprem bölgesi Hatay'ın Samandağ ilçesinde girdi.

  Atakan Özkaya ile Asena Girişken'den depremzede çocuklara bayram morali

Üç gün boyunca bölgedeki farklı yerlerde kalan oyuncu çift, Samandağ'ın Tavla, Karaçay ve Koyunoğlu köylerindeki çocukları ziyaret etti.

Atakan Özkaya ile Asena Girişken'den depremzede çocuklara bayram morali
Arkadaşları Göksu Girişken ve Ömersan Yemişçioğlu'nun da eşlik ettiği iki sevgili, yanlarında götürdükleri oyuncakları ve kırtasiye malzemelerini çocuklara hediye etti.

Atakan Özkaya ile Asena Girişken'den depremzede çocuklara bayram morali
Depremzede çocukların bayrama mutlu girmeleri için çeşitli etkinlikler yaparak onlarla zaman geçirdiler. İki genç oyuncu, Asena Girişken'in Hatay Samandağ'da yaşayan ailesini de ziyaret edip bayramlaştıktan sonra İstanbul'a döndü.

Atakan Özkaya ile Asena Girişken'den depremzede çocuklara bayram morali

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ölüm tehdidi alan Mine Koşan Cumhurbaşkanına seslendi...
  Magazin

Ölüm tehdidi alan Mine Koşan Cumhurbaşkanına seslendi...

Miss Supranational'a katılan Selin Gurdikyan bakın ülkemizi ve kendisini nasıl tanıttı?
  Magazin

Miss Supranational'a katılan Selin Gurdikyan bakın ülkemizi ve kendisini nasıl tanıttı?

Ünlü oyuncu Atakan Çelik ile Zeynep Mızrak kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi
  Magazin

Ünlü oyuncu Atakan Çelik ile Zeynep Mızrak kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi

Ünlü oyuncu Wilma Elles hamile olduğunu duyurdu  
  Magazin

Ünlü oyuncu Wilma Elles hamile olduğunu duyurdu  

Nükhet Duru neden evlendiğini açıkladı! Sebebi çok şaşırtacak
  Magazin

Nükhet Duru neden evlendiğini açıkladı! Sebebi çok şaşırtacak

Hadise'ye takipçisinden şok mesaj  
  Magazin

Hadise'ye takipçisinden şok mesaj  