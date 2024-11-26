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Puma'nın ikonik modeli Speedcat’in geri dönüşü Las Vegas’ta kutlandı

Puma'nın ikonik modeli Speedcat’in geri dönüşü Las Vegas’ta kutlandı. İşte detaylar...

Puma'nın ikonik modeli Speedcat’in geri dönüşü Las Vegas’ta kutlandı

PUMA’nın efsane modeli Speedcat’in geri dönüşü tüm dünyada heyecan yaratıyor. Geçtiğimiz akşam Las Vegas’ın etkileyici atmosferinde Speedcat’in geri dönüşünün kutlandığı çok özel etkinlik, Speedcat’in zamansız stilini vurgularken PUMA’nın cesur ve yenilikçi ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Puma'nın ikonik modeli Speedcat’in geri dönüşü Las Vegas’ta kutlandı
PUMA, motor sporları mirasını onurlandıran ikonik modeli Speedcat’in dönüşünü, geçtiğimiz akşam Las Vegas Strip’in kalbindeki yeni perakende ve eğlence merkezi BLVD’de düzenlenen çok özel bir etkinlikle kutladı. Formula 1 Grand Prix’sinin dinamik
atmosferinde gerçekleşen özel gece, Speedcat’in geçmişten günümüze uzanan yolculuğunu ve Vegas’ın enerjisiyle harmanlanan yepyeni vizyonunu bir kez daha sergiledi.

 Puma'nın ikonik modeli Speedcat’in geri dönüşü Las Vegas’ta kutlandı

Etkinlik alanında, Speedcat’in zengin hikayesini yansıtan detaylar öne çıktı. Motor sporlarına atfedilen bu heyecan verici kutlamada ziyaretçiler, geçmişten bugüne ikonik PUMA arşiv parçalarını keşfederken, kendi Speedcat spor ayakkabılarını tasarlama fırsatı yakaladı.

Puma'nın ikonik modeli Speedcat’in geri dönüşü Las Vegas’ta kutlandı
MODA VE EĞLENCE DÜNYASININ YILDIZLARI BULUŞTU
Moda ve eğlence dünyasının tanınmış isimleri de bu özel partide hazır bulundu. Emily Ratajkowski, Xavi Simons, Jodie Woods, River Viieperi, Danielle Guizio ve Sami Miro gibi ünlü isimler etkinlikte boy gösterirken, DJ Noodles gecenin ritmini yükseltti. Gece, Paris Hilton’un sürpriz DJ performansı ile unutulmaz bir final yaptı. Speedcat, çok yakında Türkiye’de Türkiye’deki moda tutkunları için de büyük bir heyecan kaynağı olan Speedcat, çok yakında ülkemizde de satışa sunulacak. PUMA severler, Speedcat’in geri dönüşüne tanıklık etmek için şimdiden sabırsızlanıyor. Speedcat, zamansız stili ve yenilikçi tasarımıyla PUMA mağazalarında ve PUMA.com’da moda tutkunlarını bekliyor olacak.

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