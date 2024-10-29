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Pınar Eliçe tekne sahibi oldu

Ünlü sanatçı Pınar Eliçe tekne sahibi oldu. İşte detaylar...

Pınar Eliçe tekne sahibi oldu

Pınar Eliçe, tekne sahibi oldu.

Pınar Eliçe tekne sahibi oldu
12 metre fiber tekne alan sanatçı teknesinin fiyatını sır gibi saklarken, şu açıklamayı yaptı.

Pınar Eliçe tekne sahibi oldu
Eliçe, "En büyük hayalim tekne sahibi olmaktı. Süleyman Atahan bey benim için özel tasarladı. Türkiye'nin en hızlı teknesine sahibim. Artık tüm yazı Bodrum koylarında teknemde sevdiklerimle ve ailemle geçireceğim" dedi.

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