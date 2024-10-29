Pınar Eliçe, tekne sahibi oldu.



12 metre fiber tekne alan sanatçı teknesinin fiyatını sır gibi saklarken, şu açıklamayı yaptı.



Eliçe, "En büyük hayalim tekne sahibi olmaktı. Süleyman Atahan bey benim için özel tasarladı. Türkiye'nin en hızlı teknesine sahibim. Artık tüm yazı Bodrum koylarında teknemde sevdiklerimle ve ailemle geçireceğim" dedi.

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