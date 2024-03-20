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Pınar Deniz'in AVM tarzı

Ünlü oyuncu Pınar Deniz'in AVM tarzı. İşte detaylar...

Pınar Deniz'in AVM tarzı

Pınar Deniz, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde tek başına geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan oyuncu, bir süre burada alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi.

Pınar Deniz'in AVM tarzı
Alışveriş sırasında yanına gelen sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncu, yanına gelen sevenlerini kırmayıp tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi. Muhabirlerin de fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren Pınar Deniz’in, güzelliği ve şık AVM tarzı ise göz kamaştırdı.

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