Pınar Deniz etkilendiği senaryoyu açıkladı

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'da canlandırdığı Avukat Ceylin rolüyle yıldızı parlayan Pınar Deniz, beyazperdede farklı bir karakterle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Özcan Alper'in yeni filmi 'Karanlık Gece'de bir dağ kasabasında yaşayan Sultan karakterini oynayan Deniz, hem Antalya'daki çekim sürecinin hem de hayat verdiği rolün kendisini çok etkilediğini söyledi:

BURADA HER ŞEY DEĞİŞTİ

"Senaryo ilk geldiğinde bayağı etkilenmiştim. Buraya geldiğimde ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım. Buranın insanları, havası ve oynadığım karakterin kendi içimde beni dönüştürdüğünü düşünüyorum. Senaryo daha çok İshak ve Sultan'ın hikâyesi gibi görünüyorken; burada her şey değişti. Sanki burada gerçekten yaşıyormuşum gibi ve o an çıkan şeyler gerçekti. Burada yaşadığımız sahneler üzerinden şekilleniyor aslında hikâye. Benim için en güzeli de o zaten." (Hürriyet)

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