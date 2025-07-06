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Petek Dinçöz’den Kıbrıs’ta sahne tarzı

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz’den Kıbrıs’ta sahne tarzı. İşte detaylar...

Petek Dinçöz’den Kıbrıs’ta sahne tarzı

Türk müzik dünyasının güçlü isimlerinden Petek Dinçöz, Kıbrıs Limak Otel’de sahneye çıkarak hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Son dönemde çıkardığı Bam Bam adlı hit parçasıyla listelerde büyük çıkış yakalayan Dinçöz, Kıbrıs konserinde de enerjisi ve sahne performansıyla göz doldurdu.

Petek Dinçöz’den Kıbrıs’ta sahne tarzı
“Sahne benim!” diyerek ışıklar altında şarkılarını sevenleriyle birlikte söyleyen Petek Dinçöz, özel tasarım sahne kostümüyle de geceye damga vurdu. Ünlü modacı Rufat İsmail imzası taşıyan şık kostümüyle göz kamaştıran Dinçöz, hem yeni şarkıları hem de klasikleşen hitleriyle Limak Otel’i dolduran kalabalığa müzik ziyafeti sundu.

Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılanan konser, Dinçöz’ün sevenlerine “Bu geceyi asla unutmayacağız” dedirtti. Petek Dinçöz, sahneden inerken yeni projelerinin müjdesini de vererek sürprizlerle dolu bir yıl olacağının sinyallerini verdi.

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