 Pelin Akil eşi Anıl Altan ile ilgili boşanma sorularına bakın ne dedi?

Snob Magazin'den Cenker Tezel'in haberine göre; Pelin Akil, Nişantaşı'nda görüntülendi. Oyuncu, iş toplantısı için Nişantaşı'na geldiğini söyledi.

Oyuncu, "Güzel gidiyor. Gündemden ne kadar iyi olabilirse o kadar iyiyiz" dedi.



Dokuz yıldır evli olduğu ve ikizleri Alin ve Lina'nın babası Anıl Altan'la boşanacağı söylenen Akil, "Biz konuştuk. Çok fazla konuşmak istemiyoruz. Çocuklarımız var konuşmayı uygun bulmuyoruz" diye konuştu.



Oyuncu, "Boşanma davası söz konusu mu?" sorusuna, "Bir şey söylemek istemiyorum. Teşekkür ederim" diyerek, cevaplamadı. Geçtiğimiz günlerde Anıl Altan, Instagram paylaşımıyla evden ayrıldığını ima etmişti.

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