 Peker Açıkalın'ın son hali gündem oldu

Avrupa Yakası'ndaki Gaffur rolüyle fenomen olan Peker Açıkalın'ın son hali ortaya çıktı.

Instagram'dan paylaşım yapan oyuncunun son hali gündem oldu.

Açıkalın, saçlarını sıfıra vurdu ve bıyık bıraktı.

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