  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Peker Açıkalın'ın son hali gündem oldu

Ünlü oyuncu Peker Açıkalın'ın son hali gündem oldu. İşte detaylar...

Peker Açıkalın'ın son hali gündem oldu

Avrupa Yakası'ndaki Gaffur rolüyle fenomen olan Peker Açıkalın'ın son hali ortaya çıktı.

 Peker Açıkalın'ın son hali gündem oldu

Instagram'dan paylaşım yapan oyuncunun son hali gündem oldu.

 Peker Açıkalın'ın son hali gündem oldu

Açıkalın, saçlarını sıfıra vurdu ve bıyık bıraktı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ailesiyle sorunlar yaşayan Özcan Deniz'den esprili tedavi mesajı!
  Magazin

Ailesiyle sorunlar yaşayan Özcan Deniz'den esprili tedavi mesajı!

Şehnaz Dilan'dan genç nesil oyunculara gönderme! Sinir krizi geçirdim!
  Magazin

Şehnaz Dilan'dan genç nesil oyunculara gönderme! Sinir krizi geçirdim!

Züleyha Ortak ve Beyhan Budak'tan duygu yüklü söyleşi
  Kültür - Sanat

Züleyha Ortak ve Beyhan Budak'tan duygu yüklü söyleşi

Maya Oğuz'un sanat ve gastronomi yolculuğu
  Hayatın İçinden

Maya Oğuz'un sanat ve gastronomi yolculuğu

Danla Bilic'in kendisine şiddet uygulayan eski sevgilisi tutuklandı! Tutuklama sonrası Danla Bilic'ten ilk açıklama!
  Gündem

Danla Bilic'in kendisine şiddet uygulayan eski sevgilisi tutuklandı! Tutuklama sonrası Danla Bilic'ten ilk açıklama!

Sibel Taşçıoğlu'na veda mesajı paylaşmadığı için eleştirilen Evrim Alasya'dan sert açıklama!
  Magazin

Sibel Taşçıoğlu'na veda mesajı paylaşmadığı için eleştirilen Evrim Alasya'dan sert açıklama!