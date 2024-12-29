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Pars International Medya'dan yeni yıl kutlaması

Pars International Medya'dan yeni yıl kutlaması. İşte detaylar...

Pars International Medya'dan yeni yıl kutlaması

Kurban Akar ve Oğuz Ünal Kalafat ortaklığındaki Pars International Medya, 2025 hoşgeldin partisi İstanbul Taksim Nevet Restaurant’ta yapıldı.

 Pars International Medya'dan yeni yıl kutlaması

Gecenin açılış konuşmasını şirketin koordinatörü gazeteci Tayyar Işıksaçan yaptı.

 Pars International Medya'dan yeni yıl kutlaması


Akar ve Kalafat misafirlere yeni yılda barış dileklerinde bulundular.

 Pars International Medya'dan yeni yıl kutlaması


Ivana Sert, Sezer Dermenci, Simge Tertemiz, Wilma Elles, Banu Noyan, Cemil İpekçi,

 Pars International Medya'dan yeni yıl kutlaması

Cem Öğretir, Alp Pehlivan, Gülşah Saraçoğlu, Av. Edip Önder, Semih Sarıalioğlu,

 Pars International Medya'dan yeni yıl kutlaması

Tolga Yıldız, Alper Alp, Bener Hamamcı, Müjdat Kupsi, Fatih Dalma ve Hakan Solaker davetliler arasındaydı.

 Pars International Medya'dan yeni yıl kutlaması

Davetliler gece boyunca fasıl ekibi, dansöz ve canlı DJ performansı eşliğinde eğlendiler.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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