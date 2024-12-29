 Pars International Medya'dan yeni yıl kutlaması

Kurban Akar ve Oğuz Ünal Kalafat ortaklığındaki Pars International Medya, 2025 hoşgeldin partisi İstanbul Taksim Nevet Restaurant’ta yapıldı.

Gecenin açılış konuşmasını şirketin koordinatörü gazeteci Tayyar Işıksaçan yaptı.



Akar ve Kalafat misafirlere yeni yılda barış dileklerinde bulundular.



Ivana Sert, Sezer Dermenci, Simge Tertemiz, Wilma Elles, Banu Noyan, Cemil İpekçi,

Cem Öğretir, Alp Pehlivan, Gülşah Saraçoğlu, Av. Edip Önder, Semih Sarıalioğlu,

Tolga Yıldız, Alper Alp, Bener Hamamcı, Müjdat Kupsi, Fatih Dalma ve Hakan Solaker davetliler arasındaydı.

Davetliler gece boyunca fasıl ekibi, dansöz ve canlı DJ performansı eşliğinde eğlendiler.

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