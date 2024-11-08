 Pantene Altın Kelebek'in oylaması başladı!

Türkiye'nin en prestijli ödül töreni Pantene Altın Kelebek 50’nci yılını 8 Aralık gecesi büyük sürprizlerle kutlamaya hazırlanıyor. Yarım asırlık bir geleneği sürdüren törenin merakla beklenen adayları, 7 Kasım tarihinde www.pantenealtinkelebekodulleri.com adresinde duyurularak oylamaya açıldı!
Türkiye’nin merakla beklediği, televizyon ve müzik dünyasının ‘En İyi’lerinin ödüllendirildiği törenin aday kategorileri oylamasının ilk turu, 7 – 13 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.
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