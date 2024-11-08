 Pantene Altın Kelebek'in oylaması başladı!

Türkiye'nin en prestijli ödül töreni Pantene Altın Kelebek 50’nci yılını 8 Aralık gecesi büyük sürprizlerle kutlamaya hazırlanıyor. Yarım asırlık bir geleneği sürdüren törenin merakla beklenen adayları, 7 Kasım tarihinde www.pantenealtinkelebekodulleri.com adresinde duyurularak oylamaya açıldı!

Türkiye’nin merakla beklediği, televizyon ve müzik dünyasının ‘En İyi’lerinin ödüllendirildiği törenin aday kategorileri oylamasının ilk turu, 7 – 13 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.