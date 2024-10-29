  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli operasyon geçireceği için Cumhuriyet Bayramı'nı hastane odasında kutladı

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli operasyon geçireceği için Cumhuriyet Bayramı'nı hastane odasında kutladı. İşte detaylar...

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli operasyon geçireceği için Cumhuriyet Bayramı'nı hastane odasında kutladı

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, bir operasyon daha geçirecek. Tanyeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı hastane odasında kutladı.

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli operasyon geçireceği için Cumhuriyet Bayramı'nı hastane odasında kutladı
Tanyeli o anları Instagram'dan paylaştı. Tanyeli, "Bu haftada hastanedeyim, haftaya taburcuyum. Ayşem öyle diyor, yarın sabah minik bir operasyonla, safra kesesini Gürhan Şişman hocam temizliyecek ,sonra hocaların hocası canımız Bilgi Baca beni taburcu edicek. Tabii ki önce Allah'ın izni ile inşallah. Bu bayramda geçen bayram olduğu gibi hastanenin nöbetini ben ve Ayşe tutuyoruz. Gzünüz arkada kalmasın, hatta özel bayram izni ile ben gidemediğim için Tarçın ziyaretime geldi. Şu küçücük dünyamda, yani haftalardır aynı odadayım, eşimde bende hafiften keçiler kaçıyordu ki, imdadımıza Ayşe ile Tarçın yetişti. 15 dk izin verdiler buda iyi bir şey, buna da şükür.

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli operasyon geçireceği için Cumhuriyet Bayramı'nı hastane odasında kutladı
Şikayet yok, şükür çok. Hastanedeyim diye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamayacakmıydık, şanlı bayrağımızı öpüp koklamayacakmıydık! Bizde böyle kutladık Ayşemle... Canım Ayşe iyi ki geldin, iyi ki çalışıyorsun bu bayramda ne yapıcaktın tatil çok sıkıcı bence... Hafta sonu hastaneden çıkıyorum, bağlasanız durmam, haberin olsun. Evimi özledim, evime dönmek istiyorum" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Pınar Eliçe tekne sahibi oldu
  Magazin

Pınar Eliçe tekne sahibi oldu

Sekiz ay önce eşi Tolga Savacı'yı kaybeden Nermin Bezmen'den duygulandıran itiraf!
  Magazin

Sekiz ay önce eşi Tolga Savacı'yı kaybeden Nermin Bezmen'den duygulandıran itiraf!

Hamdi Alkan'ın oyuncu kızı Zeynep Alkan, babasının yeni ilişkisi hakkında konuştu!
  Magazin

Hamdi Alkan'ın oyuncu kızı Zeynep Alkan, babasının yeni ilişkisi hakkında konuştu!

Şeyma Korkmaz İspanya'da yeniden gündemde
  Magazin

Şeyma Korkmaz İspanya'da yeniden gündemde

Elit Andaç Çam ile Bülent Emrah Parlak'ın üstlendiği 'Leyla ile Mecnun Değil' derbiye kafa tuttu!
  Magazin

Elit Andaç Çam ile Bülent Emrah Parlak'ın üstlendiği 'Leyla ile Mecnun Değil' derbiye kafa tuttu!

Şiringül Kaya'dan Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir Marşı’na yeni bir yorum!
  Magazin

Şiringül Kaya'dan Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir Marşı’na yeni bir yorum!