  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Özlem Savaş'tan Yeşilçam ve genç oyuncu itirafı!

Ünlü oyuncu Özlem Savaş'tan Yeşilçam ve genç oyuncu itirafı! İşte detaylar...

Özlem Savaş'tan Yeşilçam ve genç oyuncu itirafı!

Özlem Savaş, arkadaşı Müge ve onun papağanıyla Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Özlem Savaş'tan Yeşilçam ve genç oyuncu itirafı!


Yüzüyle ilgili ufak şeyler yaptırdığını belirten oyuncu, "Yüzüm kızarak olabilir. Mezoterapi yaptırdım. Oyuncu olduğum için küçük küçük dolgular yapıyorum. Gençleşmek niyetinde değil, sağlıklı olma niyetindeyim. Kimse söylemiyor bir şey yaptırdığında, ben açıklıyorum" dedi.

 Özlem Savaş'tan Yeşilçam ve genç oyuncu itirafı!

Savaş, "Yeni iş görüşmem olacak. Bu sezonda ekranda olacağım. Olmadan söylemem, nazar değiyor" diye konuştu.

 Özlem Savaş'tan Yeşilçam ve genç oyuncu itirafı!

Sektörü değerlendiren oyuncu, "Genel olarak aynı oyuncuları gördüğümüz sektördeyiz. Güzel projeler var. Hepsini takdir ediyorum. Yetenekli oyuncu çok, o da hoşuma gidiyor. Genel olarak hepsinden saygı gördüm" ifadelerini kullandı.

 Özlem Savaş'tan Yeşilçam ve genç oyuncu itirafı!

Yeşilçam oyuncuların sektörde olmamasına Savaş, "Belki köşelerine çekilmek istiyorlardı. Çalışmak istemiyor olabilirler. Yeni sektörde Yeşilçam oyuncularına yer verilmiyor.

 Özlem Savaş'tan Yeşilçam ve genç oyuncu itirafı!

Hızlı geçiş oldu. Onların da uğraşması lazım. Armut piş ağzıma düş olmaz" açıklamasını yaptı.

 

Özlem Savaş'tan Yeşilçam ve genç oyuncu itirafı!
Ahu Tuğba'nın vefatıyla ilgili oyuncu, "Çok eski tanıyorum. Çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Coşkun Sabah tavuk çiftliğini kapattı
  Magazin

Coşkun Sabah tavuk çiftliğini kapattı

Türk Eğitim Derneği eğitime start verdi
  Cemiyet

Türk Eğitim Derneği eğitime start verdi

Işın Karaca'dan kızının oynadığı takıma tam destek
  Magazin

Işın Karaca'dan kızının oynadığı takıma tam destek

Hande Sarıoğlu sevgilisi Eren Süzer'i kıskanıyor mu?
  Magazin

Hande Sarıoğlu sevgilisi Eren Süzer'i kıskanıyor mu?

Derin ve Erdal Beşikçioğlu'ndan anlamlı barınak ziyareti
  Magazin

Derin ve Erdal Beşikçioğlu'ndan anlamlı barınak ziyareti

'Medya sektörü, sağlık turizminin mimarları arasında yer alıyor'
  Güncel

'Medya sektörü, sağlık turizminin mimarları arasında yer alıyor'