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Özlem Maden dizideki karakterine hayran

Özlem Maden dizideki karakterine hayran. İşte detaylar...

Özlem Maden dizideki karakterine hayran

'Teşkilat' dizisinde Güniz karakterine hayat veren Özlem Maden,

 Özlem Maden dizideki karakterine hayran

Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Özlem Maden dizideki karakterine hayran

Karşısında gazetecileri gören oyuncu, ”Çok dağınık haldeyim. Sağlık olsun.

 

Özlem Maden dizideki karakterine hayran
Makyajsız pozum olsun” dedi.

 Özlem Maden dizideki karakterine hayran

Yürüyen merdivenden inerken objektiflere takılan Maden,

 Özlem Maden dizideki karakterine hayran

dizideki karakteri hakkında “Güniz’e bayılıyorum” dedi.

 Özlem Maden dizideki karakterine hayran

Kombiniyle göze çarpan Maden, uzun süre AVM'de kaldıktan sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.

 Özlem Maden dizideki karakterine hayran

Hayranlarının da ilgisiyle karşılaşan oyuncu,

 Özlem Maden dizideki karakterine hayran

hatıra fotoğrafı isteğini geri çevirmedi.

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