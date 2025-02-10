 Özlem Maden dizideki karakterine hayran

'Teşkilat' dizisinde Güniz karakterine hayat veren Özlem Maden,

Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Karşısında gazetecileri gören oyuncu, ”Çok dağınık haldeyim. Sağlık olsun.



Makyajsız pozum olsun” dedi.

Yürüyen merdivenden inerken objektiflere takılan Maden,

dizideki karakteri hakkında “Güniz’e bayılıyorum” dedi.

Kombiniyle göze çarpan Maden, uzun süre AVM'de kaldıktan sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.

Hayranlarının da ilgisiyle karşılaşan oyuncu,

hatıra fotoğrafı isteğini geri çevirmedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.