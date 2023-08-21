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Özgün’den ‘İmtiyaz’

Özgün, uzun zamandır hazırlıklarını sürdürdüğü “İmtiyaz” şarkısını çıkardı.

Özgün’den ‘İmtiyaz’

2023 yılını yoğun konser maratonuyla geçiren Özgün, yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği, söz ve müziği Oytun Karanacak imzası taşıyan “İmtiyaz” isimli şarkısını  Grand Müzik etiketiyle sevenleriyle buluşturdu.

2005’ten beri çıkardığı albümlerle büyük başarılara imza atan şarkıcı kısa sürede ilgi gören çalışması için “Sounduyla aranjesiyle  ve melodik yapısıyla aslında bence tam bir Özgün şarkısı oldu. Sevenlerimin dinleyince  çok mutlu olacağını düşünüyorum’ dedi. Özgün yeni şarkısıyla birlikte tarzında da biraz değişikliğe gittiğini belirtirken, yeniliklere her zaman açık olduğunu ifade etti.

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