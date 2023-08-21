Özgün’den ‘İmtiyaz’

2023 yılını yoğun konser maratonuyla geçiren Özgün, yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği, söz ve müziği Oytun Karanacak imzası taşıyan “İmtiyaz” isimli şarkısını Grand Müzik etiketiyle sevenleriyle buluşturdu.

2005’ten beri çıkardığı albümlerle büyük başarılara imza atan şarkıcı kısa sürede ilgi gören çalışması için “Sounduyla aranjesiyle ve melodik yapısıyla aslında bence tam bir Özgün şarkısı oldu. Sevenlerimin dinleyince çok mutlu olacağını düşünüyorum’ dedi. Özgün yeni şarkısıyla birlikte tarzında da biraz değişikliğe gittiğini belirtirken, yeniliklere her zaman açık olduğunu ifade etti.

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