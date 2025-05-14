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SnobMagazin.com

Özge Gürel'in Nişantaşı tarzı!

Ünlü oyuncu Özge Gürel'in Nişantaşı tarzı! İşte detaylar...

Özge Gürel'in Nişantaşı tarzı!

Snob Magazin'in haberine göre; Özge Gürel, kostüm provası için geldiği Nişantaşı'ndaydı.

 Özge Gürel'in Nişantaşı tarzı!

Dizi çekimleri için Gaziantep'den döndüğünü söyleyen oyuncu, bu durumun başka bir dizide yer alan eşi Serkan Çayoğlu ile görüşmelerine mani olmadığını belirtti.

Özge Gürel'in Nişantaşı tarzı!
Gürel, "Serkan sette çalışıyor, kontrollü saatleri var. Bir sıkıntımız yok görüşebiliyoruz" dedi.

Özge Gürel'in Nişantaşı tarzı!
Yazın gelmesiyle seyahat takvimi yapmaya başladıklarını da anlatan oyuncu, "İşlerin bitmesini bekliyorum. Yurt dışına gideriz önce hem aile ziyaretlerini de çıkartırız aradan" diye konuştu.

Özge Gürel'in Nişantaşı tarzı!

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