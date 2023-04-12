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Özel Günlerin Aranan İsmi “Buray”

Ünlü sanatçı Buray, konserlerine hız kesmeden devam ediyor.

Özel Günlerin Aranan İsmi “Buray”

Buray geçtiğimiz akşam Kıbrıs Elexus Otel’de düzenlenen Turizm ve etkinlik dünyasının “Oscar”ı olarak bilinen Masters of Events ACE of MICE“in ödül töreninde Buray sahnedeydi.

Özel Günlerin Aranan İsmi “Buray”
Konserine “Girdap” şarkısıyla başlayan Buray, peş peşe “Alaz Alaz”, “Deli Kız” ve “Sen Sevda Mısın” gibi sevilen hit şarkılarını geceye katılanlarla birlikte hep bir ağızdan söyleyerek doyasıya eğlendirdi. Gece boyu eğlencenin doruğa ulaştığı etkinlikte katılımcılar performansıyla kendine hayran bırakan Buray’a dans ederek eşlik etti. Keyif dolu gece, Buray’ın konserini tamamlamasıyla son buldu.

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