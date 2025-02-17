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Özcan Deniz hastanelik oldu! Samar Dadgar'dan ağır tehdit!

Özcan Deniz hastanelik oldu! Samar Dadgar'dan ağır tehdit! İşte detaylar...

Özcan Deniz hastanelik oldu! Samar Dadgar'dan ağır tehdit!

Özcan Deniz ile ailesi arasındaki gerginlik devam ediyor.

Özcan Deniz hastanelik oldu! Samar Dadgar'dan ağır tehdit!
Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in şarkıcının eşi Samar Dadgar'ı dövdüğü iddia edilmişti.

 Özcan Deniz hastanelik oldu! Samar Dadgar'dan ağır tehdit!

Kadriye Deniz, "Samar'ı dövmedik. Kız da iyi biliyor. Elimiz değmedi. O bize parmak salladı" dedi. Özcan Deniz'in Feyza Aktan'dan olan oğlu Kuzey için konuşan Kadriye Deniz, "Kuzey'in ruhunu çaldı. Çocuk onu istemiyordu önce... Kendine alıştırdı. Özcan bana torunumu bana getirmiyor, bana acı çektiriyor" diye konuştu.

Özcan Deniz hastanelik oldu! Samar Dadgar'dan ağır tehdit!
Kadriye Deniz'in açıklamasından sonra Özcan Deniz hastanelik oldu. Çok sert açıklamalar yapan Dadgar, "Özcan Deniz'e bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım. Asıl o zaman oturun izleyin.

Özcan Deniz hastanelik oldu! Samar Dadgar'dan ağır tehdit!

Bundan sonra korkun benden" diye yazdı.

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