Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz hakkında şok açıklamalar! Artık bıçak kemiğe dayandı  

Özcan Deniz ile arası arasında sular durulmuyor.



Şarkıcı, abisinin kendisi evde yokken geldiğini ve hakaretler ettiğini söyledi.



Duruma tepki gösteren şarkıcı, beş sayfalık sert bir açıklama yayınladı.



Deniz, artık bıçak kemiğe dayandı diyerek, olay açıklamar yaptı.

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