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Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz hakkında şok açıklamalar! Artık bıçak kemiğe dayandı  

Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz hakkında şok açıklamalar! Artık bıçak kemiğe dayandı. İşte detaylar...

Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz hakkında şok açıklamalar! Artık bıçak kemiğe dayandı  

Özcan Deniz ile arası arasında sular durulmuyor.

Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz hakkında şok açıklamalar! Artık bıçak kemiğe dayandı  
Şarkıcı, abisinin kendisi evde yokken geldiğini ve hakaretler ettiğini söyledi.

Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz hakkında şok açıklamalar! Artık bıçak kemiğe dayandı  
Duruma tepki gösteren şarkıcı, beş sayfalık sert bir açıklama yayınladı.

Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz hakkında şok açıklamalar! Artık bıçak kemiğe dayandı  
Deniz, artık bıçak kemiğe dayandı diyerek, olay açıklamar yaptı.

Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz hakkında şok açıklamalar! Artık bıçak kemiğe dayandı  Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz hakkında şok açıklamalar! Artık bıçak kemiğe dayandı  Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz hakkında şok açıklamalar! Artık bıçak kemiğe dayandı  Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz hakkında şok açıklamalar! Artık bıçak kemiğe dayandı  

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