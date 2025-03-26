 Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e ağır gönderme!

Bir süredir ailesiyle sorunlar yaşayan Özcan Deniz, abisi Ercan Deniz'e yüklendi.



Ercan Deniz'in şikayeti üzerine ifade veren Özcan Deniz, abisini 'yasaklı madde' kullanmakla suçladı.



Şarkıcı abisi için, "Bana ihahnet ettin" dedi.

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