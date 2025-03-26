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Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e ağır gönderme!

Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e ağır gönderme! İşte detaylar...

Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e ağır gönderme!

Bir süredir ailesiyle sorunlar yaşayan Özcan Deniz, abisi Ercan Deniz'e yüklendi.

 Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e ağır gönderme!


Ercan Deniz'in şikayeti üzerine ifade veren Özcan Deniz, abisini 'yasaklı madde' kullanmakla suçladı.

Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e ağır gönderme!
Şarkıcı abisi için, "Bana ihahnet ettin" dedi.

Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e ağır gönderme!

Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e ağır gönderme!

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