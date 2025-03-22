 Ozan Akbaba ve oğlu Fenerbahçe'nin yıldızları arasında yer aldı

Başrolünü oynadığı Uzak Şehir dizisi reyting rekorları kıran koyu Fenerbahçe taraftarı başarılı oyuncu Ozan Akbaba ve 7 yaşındaki oğlu Ozan Ali’nin adı Starfan projesi kapsamında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'ndaki yıldızlara yazıldı.



İsimleri Efsane Yol'daki yıldızlara yazılan Ozan Akbaba, "Yapılan bu jest benim için çok değerli ve anlamlı.

Oğlumla birlikte Fenerbahçe Stadı'nda ismimizin yazacak olması ailemiz için unutulmaz bir anı oldu.

Fenerbahçe çok büyük bir camia. Tüm camiaya teşekkür ediyorum" dedi.

Ozan Akbaba, Fenerbahçeli taraftarlar arasında yapılan ankette en beğenilen erkek sanatçı seçilmişti.

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