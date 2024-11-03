Ozan Akbaba'dan örnek davranış

Ünlü isimler Atakan Özkaya, Alper Çankaya ve Ozan Akbaba, halk arasında farkındalığı artırmak amacıyla broşür dağıtarak bu mücadeleye katkıda bulundular. Oyuncular, gençleri ve aileleri bilinçlendirmek için yapılan çalışmalara destek vererek toplum sağlığının korunmasına yönelik mesajlar ilettiler.

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