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Öykü Gürman, "Hayatınızda küs olduğunuz kimse kaldı mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi?

Öykü Gürman, "Hayatınızda küs olduğunuz kimse kaldı mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi? İşte detaylar...

Öykü Gürman, "Hayatınızda küs olduğunuz kimse kaldı mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi?

29 Ekim Cumhuriyet bayramı kutlamaları kapsamında Öykü Gürman, Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı.

 Öykü Gürman, "Hayatınızda küs olduğunuz kimse kaldı mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi?

Gürman, "Hepimizin Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Aynı zamanda annemin doğum günü. Annemin de doğum gününü kutlamış olayım, cumhuriyet çocuğu. Ne güzel bir günde doğmuş" dedi.

 Öykü Gürman, "Hayatınızda küs olduğunuz kimse kaldı mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi?

Şarkıcı, "Hayatınızda küs olduğunuz kimse kaldı mı?" sorusuna, "Ben kardeşimle de küs kalmadım. Benim kimseyle küs kalamam. Her şey geçiyor dünyadan, insanda geçiyor.

Öykü Gürman, "Hayatınızda küs olduğunuz kimse kaldı mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi?
Neyin kontrolünü sağladığımızı düşünüyoruz ki? Bir takım hırslarla, egolarla.

 Öykü Gürman, "Hayatınızda küs olduğunuz kimse kaldı mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi?


Hayat çok kısa. Kimsenin kalbini kırmamak lazım, bu hayat çok geçici" yanıtını verdi.

 Öykü Gürman, "Hayatınızda küs olduğunuz kimse kaldı mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi?

Konserine İzmir marşıyla veda eden Öykü Gürman, eline aldığı Türk ve KKTC bayrağıyla seyircisini selamladı.

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