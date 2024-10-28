29 Ekim Cumhuriyet bayramı kutlamaları kapsamında Öykü Gürman, Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı.

Gürman, "Hepimizin Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Aynı zamanda annemin doğum günü. Annemin de doğum gününü kutlamış olayım, cumhuriyet çocuğu. Ne güzel bir günde doğmuş" dedi.

Şarkıcı, "Hayatınızda küs olduğunuz kimse kaldı mı?" sorusuna, "Ben kardeşimle de küs kalmadım. Benim kimseyle küs kalamam. Her şey geçiyor dünyadan, insanda geçiyor.



Neyin kontrolünü sağladığımızı düşünüyoruz ki? Bir takım hırslarla, egolarla.



Hayat çok kısa. Kimsenin kalbini kırmamak lazım, bu hayat çok geçici" yanıtını verdi.

Konserine İzmir marşıyla veda eden Öykü Gürman, eline aldığı Türk ve KKTC bayrağıyla seyircisini selamladı.

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