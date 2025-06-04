 Orhan Pamuk artık Nişantaşı'nda

Türkiye'nin Nobel Edebiyat Ödüllü yazarı Orhan Pamuk, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Cihangir'deki evini kapatıp Nişantaşı'nda aile apartmanına yerleşen yazar, caddeleri turladı.

Yazılarını yazdığı aile apartmanına geçen Yazar, sorulara ise cevap vermedi.

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