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Orhan Pamuk artık Nişantaşı'nda

Yazar Orhan Pamuk artık Nişantaşı'nda. İşte detaylar...

Orhan Pamuk artık Nişantaşı'nda

Türkiye'nin Nobel Edebiyat Ödüllü yazarı Orhan Pamuk, Nişantaşı'nda görüntülendi.

 Orhan Pamuk artık Nişantaşı'nda

Cihangir'deki evini kapatıp Nişantaşı'nda aile apartmanına yerleşen yazar, caddeleri turladı.

 Orhan Pamuk artık Nişantaşı'nda

Yazılarını yazdığı aile apartmanına geçen Yazar, sorulara ise cevap vermedi.

Orhan Pamuk artık Nişantaşı'nda

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