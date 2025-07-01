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Orhan Gencebay torunu Efe Gencebay’ı mezuniyetinde yalnız bırakmadı

Orhan Gencebay torunu Efe Gencebay’ı mezuniyetinde yalnız bırakmadı. İşte detaylar...

Orhan Gencebay torunu Efe Gencebay’ı mezuniyetinde yalnız bırakmadı

Üniversiteden mezun olan Efe Gencebay’ı dedesi Orhan Gencebay yalnız bırakmadı.

 Orhan Gencebay torunu Efe Gencebay’ı mezuniyetinde yalnız bırakmadı

Koç üniversitesinden mezun olan Efe Gencebay “Kep atma” törenini dedesi Orhan Gencebay ve anne-babası ile kutladı. Gencebay, "Bize bu gururu yaşattığın için "Berhudar ol evlat" dediği ve torunu için övgü dolu sözlerinin dışında objektiflere yansıdı.

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