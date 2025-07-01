Üniversiteden mezun olan Efe Gencebay’ı dedesi Orhan Gencebay yalnız bırakmadı.

Koç üniversitesinden mezun olan Efe Gencebay “Kep atma” törenini dedesi Orhan Gencebay ve anne-babası ile kutladı. Gencebay, "Bize bu gururu yaşattığın için "Berhudar ol evlat" dediği ve torunu için övgü dolu sözlerinin dışında objektiflere yansıdı.

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