Organ yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın sağlık durumu hakkında açıklama!

Nihal Candan, organ yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Modacı Pınar Kerimoğlu, sosyal medya fenomenini hastane odasından çekilmiş fotoğrafını paylaştı.



Kerimoğlu, Candan'ın 29.5 kiloya düştüğünü söyledi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.