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Organ yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın sağlık durumu hakkında açıklama!

Organ yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın sağlık durumu hakkında açıklama! İşte detaylar...

Organ yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın sağlık durumu hakkında açıklama!

Nihal Candan, organ yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Modacı Pınar Kerimoğlu, sosyal medya fenomenini hastane odasından çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Organ yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın sağlık durumu hakkında açıklama!
Kerimoğlu, Candan'ın 29.5 kiloya düştüğünü söyledi.

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