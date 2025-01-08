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Onur Atilla'nın çocukları babasına özendi!

Onur Atilla'nın çocukları babasına özendi! İşte detaylar...

Onur Atilla'nın çocukları babasına özendi!

Onur Atilla, çocuklarıyla Emaar'daki Playland Eğlence Merkezi'nde görüntülendi.

 Onur Atilla'nın çocukları babasına özendi!

Seren Fosforoğlu’nun sunduğu ‘Sen de Oyna’ programına oğluyla birlikte konuk olan Onur Atilla, program öncesi oğluyla birlikte oyunlar oynayarak keyifli anlar geçirdi.

 Onur Atilla'nın çocukları babasına özendi!

2024 için oyuncu, "Bir ton şey yaşandı. Kendimi iyi hissettiğim, motive olduğum, kendim ve çocuklarımın sağlığı iyi olduğu bir yıldı" dedi.

 Onur Atilla'nın çocukları babasına özendi!

Atilla, "Çocuklar büyüdükçe daha mı zor oluyor?" sorusuna, "Anne karnından çıktıktan sonra başlıyor. Herkes farklı bir şey söylüyor. Ben her dönemimden keyif almaya ve zorlanırsam geçici olduğunu ve sağlıklı olduğunu düşünerek motive oluyorum. Zaman hızlı geçiyor. Daha da büyüyecekler. Her anlarının tadını çıkarmaya çalışıyorum" yanıtını verdi.

Onur Atilla'nın çocukları babasına özendi!
Kendi çocukluğunu anlatan oyuncu, "Ben çocukken babam TIR şoförlüğü yapıyordu. Babam Avrupa'dan oyuncak getirirdi. Akülü arabam olmamıştı. Ailem beni gezdiriyordu. Böyle merkezlere gidiyordum ben de... Ben eksikliğini hissetmedim. Bu kadar çok şey olması çocuklar için sıkıntı, doyumsuz mu olacaklar, neyle tatmin edeceğiz? Çocuğuma ayırmadığın zamanı hediyeyle rüşvet vermeyi ben kendi adıma doğru bulmuyor. Oyuncaksız alana bırakıyorum, keşfediyorlar. Yaratıcılığını keşfediyorlar. Her gittiğimiz oyuncakçı da bir şey almıyoruz. Bir sınırları var zaten" ifadelerini kullandı.

Onur Atilla'nın çocukları babasına özendi!
Oyuncu, "Çocuklar sizi ekranda görüp teşvik oluyor mu?" sorusuna, "Etkileniyorlar. Kemal evde dekor kurup Uygar'a oyun oynatıyor. Uygar komik çocuk. Kemal'in hayal gücü geniş. Ne olmak isterlerse olsunlar" diye cevap verdi.

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