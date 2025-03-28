 Omega-3 Depresyonu Engelliyor, Hafızayı Güçlendiriyor

Her yaş grubunun kullanabileceği Omega-3 içerikli besin takviyesi, yüzyılın iki önemli rahatsızlığı; kalp hastalıkları ile depresyona karşı etkisi ile dikkat çekiyor. Beyin ve sinir sistemi dostu Omega-3 barındıran balık yağlarının depresyon ve anksiyete riskini azalttığını söyleyen Diyetisyen Nur Kişioğlu önemli bilgiler verdi.

Dyt. Nur Kişioğlu Omega-3 yağ asitlerinin, vücut için temel olan ancak üretilemeyen çoklu doymamış yağ asitleri olduğunu belirterek, gıda takviyesi olarak alınması gerektiğini söyledi.

Omega-3'ün kalp ve damar sağlığına önemli katkıları bulunduğunu belirten Kişioğlu, trigliserid seviyelerini düşürmeye, kan basıncını düzenlemeye ve damar esnekliğini artırmaya yardımcı olduğunu belirterek: "Omega-3’ün beyin ve sinir sistemi üzerinde son derece olumlu faydaları vardır. Hafızayı ve bilişsel fonksiyonları destekler, depresyon ve anksiyete riskini azaltabilir" dedi.

Eklem İltihabını Hafifletir

Omega-3'ün eklem iltihapları ile mücadelede de önemli rol oynadığını söyleyen AksuVital uzmanlarından Dyt. Nur Kişioğlu şu bilgileri verdi: “Omega 3; romatoid artrit gibi iltihaplı hastalıklarda semptomları hafifletebilir, eklem iltihaplarına karşı vücudu güçlendirir.”

Nelere Dikkat Edilmeli

Omega-3 takviyesi alırken dikkat edilmesi gereken hususlara işaret eden Kişioğlu, ürünlerin trigliserid formda olmasını tavsiye etti. Kişioğlu: "Yüksek EPA/DHA oranına sahip olmalıdır. Ağır metal analizleri yapılmış olmalıdır. Ham maddesi veya ürün IFOS sertifikalı olabilir. Tüketim kolaylığı sağlamak adına softjel formda tercih edilebilir. Helal sertifikalı sığır jelatini kullanılmalıdır." dedi.

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