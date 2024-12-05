Ölümden dönen Reha Muhtar'dan yeni paylaşım!

Evinde merdivenlerden düşerek hastaneye kaldıran ve yoğun bakımda entübe edilen gazeteci Reha Muhtar, taburcu olmasının ardından yeni fotoğrafını paylaştı. Gazeteci, 19 Ağustos günü Sarıyer'de bulunan evinde merdivenlerden düşerek hastaneye kaldırılmıştı.



65 yaşındaki Muhtar, "Merhaba hayat" notu düştü.

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