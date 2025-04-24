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Öldürdüğün Şeyler filminin galası yapıldı

Öldürdüğün Şeyler filminin galası yapıldı. İşte detaylar...

Öldürdüğün Şeyler filminin galası yapıldı

Ekin Koç’un ortak yapımcısı olduğu Öldürdüğün Şeyler filminin galası Atlas Sinemasında gerçekleşti. Galaya; Beren Saat, Kenan Doğulu, Birce Akalay, İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir gibi ünlü isimler katıldı.

 Öldürdüğün Şeyler filminin galası yapıldı

SUNDANCE FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLÜ FİLM
Yönetmen ve senarist Alireza Hatemi’nin imzasını taşıyan Öldürdüğün Şeyler, dünya prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazanarak büyük yankı uyandırdı.

 Öldürdüğün Şeyler filminin galası yapıldı

GEÇMİŞİNLE YÜZLEŞMEYE HAZIR MISIN?
Film, annesinin şüpheli ölümüyle sarsılan üniversite profesörü Ali’nin, gizemli bahçıvanını soğukkanlı bir intikam planını uygulamaya zorlamasıyla başlıyor. Ancak bastırılmış aile sırları gün yüzüne çıkarken, Ali’nin vicdanı da yavaş yavaş parçalanmaya başlar. Polis çemberi daralırken, Ali kendi iç karanlığıyla yüzleşmek zorunda kalır.

 Öldürdüğün Şeyler filminin galası yapıldı

Oyuncu kadrosunda başarılı isimler Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü ve usta oyuncu Ercan Kesal yer alıyor. Dört karakterin içsel çöküşlerini ve çözülmelerini büyüleyici bir sinematografiyle anlatan film, izleyiciyi gerilim dolu bir psikolojik yolculuğa çıkarıyor.

 Öldürdüğün Şeyler filminin galası yapıldı

Öldürdüğün Şeyler, sadece bir suç hikayesi değil; vicdan, aile ve insan ruhunun karanlık köşelerine dair sarsıcı bir yüzleşme.

 Öldürdüğün Şeyler filminin galası yapıldı

Sundance’te övgüyle karşılanan bu çarpıcı film 25 Nisan’da sinemalarda.

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