‘Oktay Kaynarca benim sayemde türkücü oldu!’

Nuit Blanche’ta sahne öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı, başarılı projelerinden biri olan "Çok Akustik" programını Türkiye geneline taşımaya hazırlandığını açıklardı.

Saatçi, “Çok Akustik Şehrinizde” adıyla gerçekleşecek turne, 15 Aralık’ta Eskişehir’den başlayacak. Keşke orada olsaydım serzenişleri çok fazla geldi. Şimdi bu konserleri tüm şehirlerde canlı olarak izlettirmek istiyoruz. Her şehirde çok değerli konuklarla sahnede olacağız."

DİREN POLATOĞULLARI, KAYAHAN’IN ŞARKISINI ZİRVEYE TAŞIDI!

Saatçi, müzik programında konuk ettiği oyuncular arasında fenomen haline gelen isimlere de değindi. "Diren Polatoğulları, rahmetli Kayahan ağabeyin şarkısına kattığı yorumla eseri yeniden küllerinden doğurdu. Şarkı, şu anda platformlarda Türkiye’nin en çok dinlenen parçalarından biri oldu. Diren gibi bir aktörün bunu başarması beni çok gururlandırıyor," dedi. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca hakkında ise esprili bir açıklama yaptı:

"Oktay Kaynarca benim programım sayesinde türkücü oldu. Bu kıyağımı da unutmasın!"

SİYASETÇİLERE ÇAĞRI: ÇOK AKUSTİK MEYDANI ER MEYDANIDIR!

Saatçi, siyasetçilere de çağrıda bulunarak, "Keşke siyasetçiler de çatışmacı ruhlar yerine Çok Akustik’e gelip şarkı söylese, sohbet etse. Toplumun böyle şeylere ihtiyacı var Siyaset meydanı er meydanı derler ya, Çok Akustik meydanı da er meydanı. Kendine güvenen herkesi beklerim!" diye konuştu.

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