Şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, yaza fit girmek için kolları sıvadı.

Kurt, birçok ünlü ismin tercihi olan 2019 Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası Batuhan Kuru'nun

Beykoz'daki salonunda soluğu aldı.



Kurt, günde iki saat Kuru ile özel antrenman yapıyor.

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