Oğuz Peçe binicilik derslerine başladı

Haftanın iki günü Güneş Binicilik Atlı Spor Kulübü’nde ders alan Peçe, eğitim sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Atıyla birlikte samimi açıklamalarda bulunan Peçe “ Atları çok seviyorum. Atlara karşı bir tutkum var. Setten fırsat buldukça buraya geliyorum. Uzun zamandır binicilik eğitimi almak istiyordum. Atlar insanlara çok yakın, seni anlıyor ve psikolojine göre hareket ediyor” dedi.

Dönem dizilerinde rol alma konusundaki soruya ise Oğuz Peçe, “Böyle iyi anlaştığım bir at olursa, her savaşa girerim” diyerek esprili bir şekilde sözlerini tamamladı.

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