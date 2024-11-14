  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Oğulcan Eren Akay cezayı yedi!

Yönetmen Oğulcan Eren Akay cezayı yedi! İşte detaylar...

Oğulcan Eren Akay cezayı yedi!

Oğulcan Eren Akay, yönetmenliğini yaptığı dizide oynayan Şafak Pekdemir ile görüntülenince ortalığı birbirine katmıştı.

 Oğulcan Eren Akay cezayı yedi!

Kendini çeken gazeteciye saldıran Akay, bu yüzden işinden olmuştu. Gazeteci Barış Ağıl’ın açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme yönetmenin 360 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Emre Altuğ'dan çarpıcı nafaka yorumu
  Magazin

Emre Altuğ'dan çarpıcı nafaka yorumu

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, yaşayan en seksi Türk kadını seçildi
  Magazin

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, yaşayan en seksi Türk kadını seçildi

Tarkan Avrupa yolcusu
  Magazin

Tarkan Avrupa yolcusu

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit aynı projede mi yer alacak?
  Magazin

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit aynı projede mi yer alacak?

Hande Erçel Elie Saab'ın onur konuğu oldu
  Magazin

Hande Erçel Elie Saab'ın onur konuğu oldu

Aybüke Pusat güzellik sırrını açıkladı!
  Magazin

Aybüke Pusat güzellik sırrını açıkladı!