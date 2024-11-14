 Oğulcan Eren Akay cezayı yedi!

Oğulcan Eren Akay, yönetmenliğini yaptığı dizide oynayan Şafak Pekdemir ile görüntülenince ortalığı birbirine katmıştı.

Kendini çeken gazeteciye saldıran Akay, bu yüzden işinden olmuştu. Gazeteci Barış Ağıl’ın açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme yönetmenin 360 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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